Хоккеисты СФО завоевали два «золота» на «Детях Азии» - Советский спорт
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14 февраля 11:08

Хоккеисты СФО завоевали два «золота» на «Детях Азии»

Омич и новосибирец стали победителями соревнований по индивидуальному мастерству.  

Сегодня, 14 февраля, в рамках первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» хоккеисты боролись за звание лучших в соревнованиях по индивидуальному мастерству.

Сразу два представителя команды Сибирского федерального округа завоевали золотые медали. Омич Глеб Трикозов стал лидером в преодолении круга на скорость и сделал самый сильный бросок. А новосибирец Николай Хворов исполнил результативный буллит, а также стал автором самого эффектного буллита.

Что касается хоккейного турнира, то накануне сборная СФО обыграла команду Дальневосточного округа со счетом 8:3. Завтра ребят ждут полуфинальные игры, а матчи за призовые места запланированы на 16 февраля.

Завтра же будем болеть за еще одну представительницу Омской области – фигуристку Марию Шевелёву. В короткой программе она заняла 8-е место, теперь спортсменка представит произвольную программу.

В общем медальном зачете на сегодняшний день дружина Сибирского федерального округа занимает 4-ю позицию (16 наград). Первую строчку удерживает Корея с 20-ю медалями.

источник: «Советский спорт»
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