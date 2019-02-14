Хоккеисты СФО завоевали два «золота» на «Детях Азии»

Сегодня, 14 февраля, в рамках первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» хоккеисты боролись за звание лучших в соревнованиях по индивидуальному мастерству.

Сразу два представителя команды Сибирского федерального округа завоевали золотые медали. Омич Глеб Трикозов стал лидером в преодолении круга на скорость и сделал самый сильный бросок. А новосибирец Николай Хворов исполнил результативный буллит, а также стал автором самого эффектного буллита.

Что касается хоккейного турнира, то накануне сборная СФО обыграла команду Дальневосточного округа со счетом 8:3. Завтра ребят ждут полуфинальные игры, а матчи за призовые места запланированы на 16 февраля.

Завтра же будем болеть за еще одну представительницу Омской области – фигуристку Марию Шевелёву. В короткой программе она заняла 8-е место, теперь спортсменка представит произвольную программу.

В общем медальном зачете на сегодняшний день дружина Сибирского федерального округа занимает 4-ю позицию (16 наград). Первую строчку удерживает Корея с 20-ю медалями.