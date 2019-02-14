Хоккеисты «Детей Азии» померились силами в индивидуальном мастерстве  - Советский спорт
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14 февраля 11:10

Хоккеисты «Детей Азии» померились силами в индивидуальном мастерстве 

Хоккейные команды разных регионов и стран продемонстрировали индивидуальное мастерство на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». 

На лёд спорткомплекса «Арена Сити» вышли представители Сибири, Урала, ДФО, Сахалина, Якутии, Казахстана, Туркменистана и Японии. Спортсмены померились силами в трёх испытаниях. От каждой хоккейной дружины участвовало по четыре игрока.

Первый конкурс включал в себя два этапа – «Ракета» и «Щелчок». Задачей было пробежать быстрее всех вокруг ледового поля, а также произвести самый дальний бросок вдоль борта. В скорости и силе удара равных не было Глебу Трикозову (СФО), на втором месте Вячеслав Лекарев (УФО), а замкнул тройку лидеров Роман Ермак (Казахстан).

Второе испытание – «Снайпер». Игрокам нужно было забить как можно больше шайб в ворота. Японец Ишида Сейя произвёл восемь точных попаданий в двухочковую зону, набрав в сумме 16 баллов. Тот же результат у сибиряка Никиты Щеглова. Но поскольку Ишида сделал это быстрее, победу присудили спортсмену Страны восходящего солнца, а россиянин стал вторым.

- Впервые участвую в подобных состязаниях. На мой взгляд, они очень полезны, ведь можно выявить сильных игроков и понять, кто на что способен, - поделился серебряный призёр. - Испытание не простое, но благодаря регулярным тренировкам у меня всё получилось. Впереди нас ждёт матч с Казахстаном, это сильная команда, на данный момент она является нашим главным соперником. Будем доказывать на деле, что мы быстрее и сильнее.

Третий результат в конкурсе «Снайпер» показал хоккеист с Урала Валерий Жугин.

В финальном конкурсе участники выявляли сильнейшего в буллитах. Каждый выполнял по два удара. В первом случае учитывался результат, а во втором - красота исполнения. Юные хоккеисты не ограничивали себя в фантазии – каждый сам мог выбрать для себя тот или иной трюк и показать на что способен. Не обошлось и без приколов. Ребята провели серию шуточных буллитов, раскрыв весь свой юмористический талант. Нападающие вели шайбу коньками, бросали в ворота клюшку с прилипшей к ней шайбой и выделывали другие «финты». Вратари тоже не терялись и не менее оригинально защищали ворота.

- В течение 10 лет мы наблюдаем за матчами All Stars, которые проводят КХЛ, молодёжка, высшая мужская и женская хоккейные лиги. Что-то подобное мы попытались воспроизвести сегодня, в свободный от основных игр день. Все дети знали об этом и подготовились, кто как смог. В целом получилось очень весело и позитивно, - отметил главный судья соревнований по хоккею игр «Дети Азии» Валерий Рада.

По итогу упорной борьбы, медаль высшей пробы завоевал Николай Хворов из Сибири, серебро - Иван Чаишвили из Якутии, а бронзу - Алдияр Нурлан из команды Казахстана.

Примечательно, что достижения юных мастеров пойдут в официальный медальный зачёт. Награждение состоится в 20:00 на площади перед зданием правительства Сахалинской области.

источник: «Советский спорт»
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