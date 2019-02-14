В Южно-Сахалинске подписали Соглашение о развитии биатлона в островном регионе 

14 февраля 2019 11:33 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сегодня на ЛБК «Триумф» состоялось подписание трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области, Общероссийской общественной организацией «Содружество развития и поддержки детского и юношеского биатлона России» и РОО «Сахалинская федерация биатлона».

Министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков отметил, что основная задача сейчас – это создание условий для развития биатлона на нашей сахалинской земле.

- Мы должны вовлечь школьников, среднее и старшее поколение в этот прекрасный вид спорта, который популярен по всему миру, - сказал Сергей Буренков. – Нашу совместную работу планируем вести по нескольким направлениям. Министерство берет на себя обязательства по обеспечению инфраструктурного развития, экипировочного и инвентарного сопровождения. Федерация, в свою очередь, будет заниматься методической стороной вопроса, подготовкой тренерского состава, обеспечением тренировочного процесса. Сейчас ведутся переговоры с федерацией биатлона России о включении ЛБК «Триумф» в перечень спортобъектов, на которых проводятся крупные российские и международные соревнования.

От лица Общероссийской общественной организации «Содружество развития и поддержки детского и юношеского биатлона России» Соглашение подписала двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Прославленная спортсменка, которая прилетела на Сахалин далеко не первый раз, акцентировала внимание на успехах островных спортсменов.

- Мы объединяемся для того, чтобы биатлон мощно и повсеместно развивался на территории области и был видом спорта, который все сахалинцы считали бы своим. Планируем вовлекать в занятия биатлоном все уровни населения. Сейчас на территории острова есть два центра развития биатлона – в Южно-Сахалинске и Томари. И это хорошо, ведь конкурентное соперничество дает результат. Я очень рада, что за последние четыре года на Сахалине появилось большое количество занимающихся биатлоном и уже есть первые крупные успехи. Сегодня, например, команда была третьей в сингл-миксе. В целом же у сахалинцев три медали Зимних международных спортивных игр «Дети Азии», - говорит Анна Богалий.

Исполнительный директор РОО «Сахалинская федерация биатлона» Семен Титов добавил, что дальнейшее взаимодействие сторон будет осуществляться в рамках Соглашения. В нем подробно описаны все направления сотрудничества.