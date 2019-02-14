Сыктывкаре пройдут соревнования по баскетболу памяти Георгия Валика

Первенство Республики Коми среди женских команд ветеранов и Республиканский турнир среди команд девушек по баскетболу памяти тренера женской профессиональной команды Георгия Валика стартует в Сыктывкаре 15 февраля. Проведение этих соревнований стало уже традиционным для столицы Коми.

«Очень отрадно, что не только мы – его близкие и родные сохраняем память. Но и многие помнят его как баскетбольного тренера, родоначальника женского клубного баскетбола в республике и просто профессионала своего дела, из-под «крыла» которого вышло немало хороших спортсменов. Этот ежегодный турнир – еще одно подтверждение этого», - отметил сын Георгия Валика, исполнительный директор БК «Ника» Дмитрий Валик.

У девушек за победу в турнире поборются четыре команды: Сыктывдинского района, Сыктывкар – 2004, Сыктывкар – 2005 и Сыктывкар – 2006.

Среди женщин сильнейшей станет одна из пяти команд. Кроме двух столичных – Сыктывкар -1 и Сыктывкар – 2, на паркет КСЦ «Ренова» выйдут: Печора, Усть-Куломский и Корткеросский районы.

Парад открытия состоится 16 февраля в 12.30.

15 февраля (пятница)

11.20-12.10 Сыктывкар 2005 – Сыктывкар 2006

12.20-13.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2004

13.20-14.10 Сыктывкар 2004 – Сыктывкар 2005

14.20-15.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2006

15.20-16.10 Сыктывкар 2004 – Сыктывкар 2006

16.20-17.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2005

16 февраля (суббота)

11.10-11.45 Печора – Сыктывкар 2

11.50-12.20 Усть-Куломский р-он – Сыктывкар 1

12.30-12.50 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

12.55-13.25 Сыктывкар 2 – Корткеросский р-он

13.30-14.00 Печора – Сыктывкар 1

14.05-14.35 Усть-Куломский р-он – Сыктывкар 2

14.40-15.10 Корткеросский р-он – Сыктывкар 1

15.15-15.45 Усть-Куломский р-он - Печора

15.50-16.20 Сыктывкар 1- Сыктывкар 2

16.25-16.55 Усть-Куломский р-он – Корткеросский р-он

17.00-17.30 Печора – Сыктывкар 1

17.40-18.00 НАГРАЖДЕНИЕ