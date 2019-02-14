Сыктывкаре пройдут соревнования по баскетболу памяти Георгия Валика - Советский спорт
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14 февраля 2019 11:35Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Сыктывкаре пройдут соревнования по баскетболу памяти Георгия Валика

Первенство Республики Коми среди женских команд ветеранов и Республиканский турнир среди команд девушек по баскетболу памяти тренера женской профессиональной команды Георгия Валика стартует в Сыктывкаре 15 февраля. Проведение этих соревнований стало уже традиционным для столицы Коми.

«Очень отрадно, что не только мы – его близкие и родные сохраняем память. Но и многие помнят его как баскетбольного тренера, родоначальника женского клубного баскетбола в республике и просто профессионала своего дела, из-под «крыла» которого вышло немало хороших спортсменов. Этот ежегодный турнир – еще одно подтверждение этого», - отметил сын Георгия Валика, исполнительный директор БК «Ника» Дмитрий Валик.

У девушек за победу в турнире поборются четыре команды: Сыктывдинского района, Сыктывкар – 2004, Сыктывкар – 2005 и Сыктывкар – 2006.

Среди женщин сильнейшей станет одна из пяти команд. Кроме двух столичных – Сыктывкар -1 и Сыктывкар – 2, на паркет КСЦ «Ренова» выйдут: Печора, Усть-Куломский и Корткеросский районы.

Парад открытия состоится 16 февраля в 12.30.

15 февраля (пятница)

11.20-12.10 Сыктывкар 2005 – Сыктывкар 2006

12.20-13.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2004

13.20-14.10 Сыктывкар 2004 – Сыктывкар 2005

14.20-15.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2006

15.20-16.10 Сыктывкар 2004 – Сыктывкар 2006

16.20-17.10 Сыктывдинский р-он – Сыктывкар 2005

16 февраля (суббота)

11.10-11.45 Печора – Сыктывкар 2

11.50-12.20 Усть-Куломский р-он – Сыктывкар 1

12.30-12.50 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

12.55-13.25 Сыктывкар 2 – Корткеросский р-он

13.30-14.00 Печора – Сыктывкар 1

14.05-14.35 Усть-Куломский р-он – Сыктывкар 2

14.40-15.10 Корткеросский р-он – Сыктывкар 1

15.15-15.45 Усть-Куломский р-он - Печора

15.50-16.20 Сыктывкар 1- Сыктывкар 2

16.25-16.55 Усть-Куломский р-он – Корткеросский р-он

17.00-17.30 Печора – Сыктывкар 1

17.40-18.00 НАГРАЖДЕНИЕ

*** Георгий Флорович Валик (родился 06.05.1951 в с. Глыбокая Глыбоцкого района Черновицкой области Украины, скончался 20.02.2011 г. в г. Сыктывкар Республика Коми), создатель и тренер первой профессиональной женской баскетбольной команды в Республике Коми, директор спортивной школы «Юность».

1965-1969 гг. – учился в Сыктывкарском педагогическом училище №1 на физкультурном отделении.

1971-1972 гг. – служил в Египте в войсках ПВО. Был награжден медалью «За боевые заслуги».

1974-1980 гг. - учился в Ленинградском институте физической культуры им. Лесгафта.

В 1983 году создал первую женскую баскетбольную команду «Университет» из студентов СГУ, в 1985-87 годах команда стала выступать во второй лиге в Первенстве СССР.

В 1989 г. – избирается директором спортивной школы «Юность».

В 1990 г. – игроки основного состава команды «Университет» получили звание «Кандидат в мастера спорта».

В 1991 г. – команда под руководством Валика Г.Ф. завоевала право участвовать в первенстве страны среди команд первой лиги.

В 1994 г. – команда получила свое новое название «Зыряночка», которое соответствовала национальным традициям нашей Коми республики.

В 1996 г. – был награжден почетной грамотой Государственного Комитета РФ по физической культуре и спорту.

В 1997 г. команда «Зыряночка заняла второе место в финале Первенства России среди команд первой лиги и получила право выступать в Высшей лиге дивизиона «Б» Чемпионата России.

В сезон 1998-99 года команда «Зыряночка» становится серебряным призером и получила путевку в Высшую лигу дивизион «А».

В 2000 г. – награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ».

В 2002 г. – награжден Дипломом лауреата премии Главы администрации МО «Город Сыктывкар» за вклад в развитие образования города.

2002-2003 гг. – команда «Зыряночка» под руководством Валик Г.Ф. становится победителем Чемпионата России по баскетболу среди женских команд Высшей лиги и выходит в Суперлигу страны.

В 2003 г. – присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми».

С 1989 года и до последних дней своей жизни Валик Г.Ф. являлся директором спортивной школы «Юность». За время его работы школа получила статус школы олимпийского резерва (1995 г.), отделение спортивной гимнастики преобразовано в отделение фитнес-аэробики, построена гостиница для приезжих спортсменов, открыто кафе.

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