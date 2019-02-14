В Красноярском крае состоится День зимних видов спорта

14 февраля 2019 11:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В ближайшие выходные, 16 и 17 февраля, в Красноярске и Дивногорске состоятся спортивные состязания, приуроченные ко Всероссийскому дню зимних видов спорта.

На мероприятиях, посвященных пятой годовщине со дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, для участников будут организованы сразу несколько спортивных мероприятий.

Первыми праздник отметят жители Дивногорска. В субботу, 16 февраля, в горнолыжном комплексе «Дивный» (ул. Машиностроителей, д. 19) организаторы мероприятий предлагают всем желающим поучаствовать в массовой лыжной гонке и проверить свои знания о спорте. В 13.00 начнется регистрация участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». После окончания регистрации с 14.00 до 14.30 пройдет викторина «Универсиада». В 14.30 состоится торжественная церемония открытия Всероссийского дня зимних видов спорта и «Лыжни России», после которой, в 14.50 будет дан старт массовой лыжной гонке. Тем, кто не сможет принять участие в гонке, организаторы предлагают попробовать себя в мультиспортивном квесте, викторине «Знатоки зимних видов спорта» и конкурсе «Книга рекордов». Завершением праздничных мероприятий станет награждение участников массовой лыжной гонки, начало церемонии назначено на 16.15.

В Красноярске День зимних видов спорта пройдет 17 февраля на стадионе «Ветлужанка» (ул. Елены Стасовой, 65). Торжественное открытие Всероссийского дня зимних видов спорта состоится в 14.00. Почетным гостем праздника станет Алена Сидько, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине по лыжным гонкам. После церемонии открытия будет дан старт спартакиаде работников здравоохранения Красноярского края «Здоровый доктор – здоровый пациент!». В 15.00 организаторы мероприятия предложат горожанам проверить свои силы в выполнении нормативов ГТО по лыжным гонкам. Отметим, что на протяжении всего мероприятия, с 14.00 до 16.00, для гостей праздника будет работать «Олимпийский стадион» с различными спортивными локациями.