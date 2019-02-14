Студенты академии выступят на Универсиаде-2019

Команда Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма победила на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди студентов. По итогам соревнований определилось трио «академиков», которые в марте отправятся в Красноярск на Универсиаду-2019.
В соревнованиях, проходивших в Заинске с 7 февраля, приняло участие более 300 спортсменов из 37 регионов России. Всего в программу соревнований входило 5 гонок. Это был один из этапов отбора на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске, которая пройдёт с 2 по 12 марта.
Мужская команда Республики Татарстан, в состав которой входили студенты Поволжской академии Сергей Лытнев, Ярослав Рыбочкин, Егор Казаринов и Сергей Ардашев, заняла первое место эстафетной гонке 4Х7,5 км. Студентки академии Ольга Кучерук, Мария Лихачева и Лали Кварацхелия выиграли эстафету 3Х5 км классическим стилем.
Сергей Ардашев показал второй результат в гонке на 10 км классическим стилем и стал третьим на дистанции 10 км свободным стилем.
Егор Казаринов выиграл 20-километровую дистанцию свободным стилем, вторым стал Нияз Таипов.
Второкурсница Христина Мацокина победила в спринте, а магистрант Ольга Кучерук – финишировала третьей. В активе Кучерку еще и второе место в гонке на 5 километров классическим стилем.
В итоге, на Универсиаде в Красноярске в лыжных гонках в составе сборной России выступят трое «академиков» магистрант Яна Кирпиченко, Христина Мацокина и студент 4 курса Егор Казаринов.