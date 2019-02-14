С Днем всех влюбленных поздравили сахалинцев волонтеры игр «Дети Азии»  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 февраля 2019 12:58Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

С Днем всех влюбленных поздравили сахалинцев волонтеры игр «Дети Азии» 

Акцию провели у ледового дворца «Кристалл», где уже второй день собираются сотни островитян, желающих посмотреть на выступление фигуристов. Волонтеры подарили сахалинцам сотни валентинок.

- Мы потратили на изготовление валентинок несколько часов. Это не просто сердечки. Мы еще писали на них признания в любви на трех языках и разные комплименты. Хотелось подарить сахалинцам немного люби и тепла, - делится волонтер Дарья Баланова.

Небольшой, но дружной командой волонтёры смогли осчастливить более 200 зрителей. Хотелось бы отметить, что помимо одиночных любителей фигурного катания, перед «Кристаллом» можно было заметить семьи и даже целые школьные классы.

- На соревнования я пришла впервые, в роли сопровождающего ребят из четырех школ Южно-Сахалинска. Причем они сами проявили инициативу, сказали, что очень хотят посетить такое масштабное мероприятие. Немного замерзли, но нас не страшат сахалинские морозы, рассказала Екатерина Холина.

Помимо валентинок на улице, внутри здания жителей радовала музыка и живые фигуры, с которыми могли сфотографироваться все желающие.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта