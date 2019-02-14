С Днем всех влюбленных поздравили сахалинцев волонтеры игр «Дети Азии» 

14 февраля 2019 12:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Акцию провели у ледового дворца «Кристалл», где уже второй день собираются сотни островитян, желающих посмотреть на выступление фигуристов. Волонтеры подарили сахалинцам сотни валентинок.

- Мы потратили на изготовление валентинок несколько часов. Это не просто сердечки. Мы еще писали на них признания в любви на трех языках и разные комплименты. Хотелось подарить сахалинцам немного люби и тепла, - делится волонтер Дарья Баланова.

Небольшой, но дружной командой волонтёры смогли осчастливить более 200 зрителей. Хотелось бы отметить, что помимо одиночных любителей фигурного катания, перед «Кристаллом» можно было заметить семьи и даже целые школьные классы.

- На соревнования я пришла впервые, в роли сопровождающего ребят из четырех школ Южно-Сахалинска. Причем они сами проявили инициативу, сказали, что очень хотят посетить такое масштабное мероприятие. Немного замерзли, но нас не страшат сахалинские морозы, – рассказала Екатерина Холина.