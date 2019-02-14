Международные игры «Дети Азии»: еще два золота и бронза 

14 февраля 2019 12:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Южно-Сахалинске продолжаются I зимние международные спортивные игры «Дети Азии». Сегодня, 14 февраля, спортсмены Красноярского края выиграли еще три медали: два золота и бронзу.

На соревнованиях по биатлону сегодня состоялся розыгрыш медалей в сингл-миксте и смешанной эстафете. В обеих гонках сборные Сибирского федерального, в составе которых принимали участие представители красноярской краевой сборной, одержали победы.

В одиночной смешанной эстафете в паре с алтайской спортсменкой Анастасией Гришиной выступал Виктор Молчанов. Сибирский дуэт использовал минимальное количество дополнительных патронов в отличие от своих соперников и ни разу не заходил на штрафные круги, что и позволило создать преимущество. В результате спортсмены одержали убедительную победу, выиграв 28,4 секунды у ближайших соперников из Казахстана Арины Шешуковой и Вадима Куралеса. На третьей позиции расположилась команда Сахалина Каролина Царева и Роман Бойчевский.

В смешанной эстафете основная борьба также развернулась между командами Сибирского федерального округа и сборной Казахстана. Биатлонистки краевой сборной Алина Терских и Марина Дубова выступали вместе с алтайскими спортсменами Александром Мозговым и Олегом Домичеком. На последнем огневом рубеже вышла заминка: казахский спортсмен был вынужден изменить установку, в итоге затраченное им время было отнято от итогового результата, поэтому в гонке оказалось два победителя – сборная СФО и сборная Казахстана. Бронзовую медаль завоевала команда Уральского федерального округа.

Для Виктора Молчанова это уже вторая золотая медаль Международных игр «Дети Азии», для Марины Дубовой – первая золотая медаль, но вторая на этих соревнованиях, ранее она стала третьей в спринтерской гонке.

Также сегодня призером соревнований вновь стала сноубордистка, воспитанница СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду им. В. И. Махова Софья Кожухова. Наша спортсменка стала третьей в слоупстайле. Победу праздновала Варвара Скочигорова, второй стала Анна Русинова (обе – представительницы команды Уральского федерального округа). Для Софьи эта вторая награда этих международных состязаний, до этого красноярка стала победительницей в биг-эйре.