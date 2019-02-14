Жители Красноярска и Красноярского края получили пригласительные билеты на Зимнюю универсиаду-2019 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 февраля 2019 13:13Источник: «Советский спорт»Регион: Красноярский край

Жители Красноярска и Красноярского края получили пригласительные билеты на Зимнюю универсиаду-2019

В рамках Билетной программы Зимней универсиады-2019 жителям Красноярска и Красноярского края продолжается выдача 23 тысяч пригласительных билетов на спортивные мероприятия Студенческих игр. Возможность попасть на соревнования получили лица с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты, одаренные дети и лица, занимающиеся адаптивным спортом.

«Ранее Дирекция Зимней универсиады-2019 уже предоставила нам более полутора тысяч пригласительных для данных категорий граждан, – рассказала министр социальной политики края Ирина Пастухова. – В настоящее время мы получили еще 312 билетов на различные соревнования для маломобильных групп населения и сопровождающих их лиц».

Наибольший интерес люди с ограниченными возможностями здоровья проявили к таким видам спорта как фигурное катание на коньках, хоккей, хоккей с мячом, керлинг.

Руководитель департамента билетной программы Дирекции Зимней универсиады-2019 Оксана Иванюшина подчеркнула, что маломобильным гостям из Красноярска и районов края помогут добраться до объектов Студенческих игр: "Будут предусмотрены бесплатные шаттлы, посадка на которые будет осуществляться
на остановках общественного транспорта у перехватывающих парковок. Кроме того, на Зимнюю универсиаду-2019 будут аккредитованы автомобили городской службы «Социальное такси», которые доставят маломобильных граждан от дома до спортивного объекта». Оформление заявки на вызов социального такси – по телефонам: 201-05-55, 8- 983-508-01-48.

Напомним, в рамках Билетной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года предусмотрено предоставление пригласительных билетов на спортивные мероприятия для маломобильных групп населения, детей-сирот, лиц, занимающихся адаптивным спортом и одаренных детей.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта