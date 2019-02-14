Повара вручили сладкие подарки победителям игр «Дети Азии»  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 февраля 2019 14:13Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Повара вручили сладкие подарки победителям игр «Дети Азии» 

Повара хостела «Юность», в котором живет несколько сотен спортсменов, решили устроить акцию. Теперь каждый вечер, во время ужина, они вручают победителям Игр сладкий подарок. В этот раз в столовой чествовали сборную Казахстана, атлеты которой завоевали первое и второе место в шорт-треке в эстафете на дистанции 3000 метров.

Подарком для спортсменов стал составной десерт из пирожного Брауни с домашним клубничным мороженым.

- Мы сделали комплимент от поваров и нашей ассоциации максимально простым и эффектным. Например, у нас на тарелке есть шоколадная ложечка. Задекорировали мы десерт шоколадной глазурью с использованием брусничного и клубничного соусов и легкими нотками цитрусовых, - рассказал член Ассоциации сахалинских кулинаров и рестораторов Александр Фокин.

- Всплеск эмоций, очень вкусно и приятно, что здесь такие добрые и приветливые люди. Большое им спасибо. Повара с первого дня с нами общались и даже говорили, что болеют за Казахстан. Это очень приятно, - поделилась спортсменка Мария Горбунова.

Повара планируют продолжить акцию и вручать сладкие комплименты следующим победителям игр «Дети Азии».

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта