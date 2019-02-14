В борьбу за медали в фигурном катании на играх «Дети Азии» вступили юноши  - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 февраля 2019 14:14Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

В борьбу за медали в фигурном катании на играх «Дети Азии» вступили юноши 

Соревнования по фигурному катанию среди юношей стартовали сегодня на играх «Дети Азии». Спортсмены представили короткие программы. На лед вышло около 20 фигуристов.

Ритбергеры и лутцы прыгали представители сборных Кореи, Казахстана, Индии, Гонконга, Армении и Узбекистана. Россию на соревнованиях представили спортсмены из УФО, ДВФО, СФО, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана и Сахалинской области.

Армению на льду представил Эдвард Тер-Газарян. Фигурист подготовил короткую программу под национальную музыку своей страны.

- Моя цель – просто хорошо откатать программу. В этом году я сделал шаг вперед в своем развитии. Стал лучше прыгать, вращаться и скользить. Надеюсь, что все получится, - делится спортсмен.

Вместе со спортсменом на Игры приехала его мама Светлана Тер-Газарян. Она же – хореограф фигуриста.

- На льду с ним в основном работает тренер, а я в зале. Сначала ему было тяжело поверить, что мама что-то знает. Он был удивлен. Я раньше занималась балетом. Теперь он знает, что мне можно верить, и прислушивается к советам, - рассказала мама спортсмена. – А во время его выступления я ухожу с катка, чтобы даже музыку не слушать, потому что очень сложно смотреть у борта. Волнение сумасшедшее.

Одну из сильнейших программ показал казахстанский фигурист Рахат Бралин, за которую получил почти 60 баллов и побил свой собственный рекорд.

- Я пытался катать больше на вторую оценку – компоненты. Я чувствовал поддержку от зрителей. Я думаю, что если что-то не получилось, то не надо расстраиваться, потому что если ты зациклился на этом, то у тебя продолжатся неудачи в программе, - поделился спортсмен.

По итогам первого дня лидерами стали Даниил Самсонов (84,95 баллов) и Егор Рухин (69,28) из Москвы, а также Максимилиан Ермолин (64,71). Уже завтра юноши представят произвольную программу. Начало соревнований намечено на 11:00. А после, в 16:00 на лед выйдут девушки.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта