В борьбу за медали в фигурном катании на играх «Дети Азии» вступили юноши 

14 февраля 2019 14:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Соревнования по фигурному катанию среди юношей стартовали сегодня на играх «Дети Азии». Спортсмены представили короткие программы. На лед вышло около 20 фигуристов.

Ритбергеры и лутцы прыгали представители сборных Кореи, Казахстана, Индии, Гонконга, Армении и Узбекистана. Россию на соревнованиях представили спортсмены из УФО, ДВФО, СФО, Якутии, Москвы, Татарстана, Башкортостана и Сахалинской области.

Армению на льду представил Эдвард Тер-Газарян. Фигурист подготовил короткую программу под национальную музыку своей страны.

- Моя цель – просто хорошо откатать программу. В этом году я сделал шаг вперед в своем развитии. Стал лучше прыгать, вращаться и скользить. Надеюсь, что все получится, - делится спортсмен.

Вместе со спортсменом на Игры приехала его мама Светлана Тер-Газарян. Она же – хореограф фигуриста.

- На льду с ним в основном работает тренер, а я в зале. Сначала ему было тяжело поверить, что мама что-то знает. Он был удивлен. Я раньше занималась балетом. Теперь он знает, что мне можно верить, и прислушивается к советам, - рассказала мама спортсмена. – А во время его выступления я ухожу с катка, чтобы даже музыку не слушать, потому что очень сложно смотреть у борта. Волнение сумасшедшее.

Одну из сильнейших программ показал казахстанский фигурист Рахат Бралин, за которую получил почти 60 баллов и побил свой собственный рекорд.

- Я пытался катать больше на вторую оценку – компоненты. Я чувствовал поддержку от зрителей. Я думаю, что если что-то не получилось, то не надо расстраиваться, потому что если ты зациклился на этом, то у тебя продолжатся неудачи в программе, - поделился спортсмен.