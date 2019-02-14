Лаишевцы присоединились к «Лыжне России - 2019»

14 февраля 2019 15:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля более 300 жителей Лаишевского района присоединились к «Лыжне России - 2019». Ранним утром любители активного образа жизни собрались на улице Есенина, откуда и начинались лыжные гонки.

Любителей лыж собралось очень много. Самые юные еще не ходят в школу, а самые старшие продолжают заниматься спортом даже в солидном возрасте.

На 31-ую «Лыжню России» приезжали целыми семьями, классами и коллективами организаций. За годы существования этого мероприятия оно успело стать по-настоящему народным.

У регистрационных столов был настоящий ажиотаж. Каждый желал поскорее зарегистрироваться и принять участие в стартах.

А пока заезды не начались, можно было отведать горячий чай или поплясать под заводные мелодии, чтобы не замерзнуть на февральском морозе. Для детей приготовили игровую викторину со сладкими подарками.

С приветственным словом к спортсменам обратился руководитель Исполнительного комитета Лаишевского района Михаил Фадеев.

Всего было десять стартов, в зависимости от возраста: девушки и юноши до 14 лет, девушки и юноши от 15 до 17 лет, девушки и женщины, а также юноши и мужчины от 18 до 35 лет, мужчины и женщины от 36 до 45 лет, мужчины и женщины от 46 до 55 лет, мужчины и женщины от 56 лет и старше.

Длина трассы в зависимости от возрастной группы составляла от 2 до 3 километров. Самому юному участнику гонки было 2,5 года, а самому пожилому - 72 года.

Несмотря на то, что соревнования носили дружеский характер, борьба на трассе кипела нешуточная.

После заездов можно было выпить горячего чая или кофе, отведать свежую выпечку и просто поговорить с друзьями.

Награды победителям и призерам вручали заместитель главы района Татьяна Бурганова и руководитель Исполкома района Михаил Фадеев. Спортсмены получили медали и грамоты. Отдельно отметили самых юных спортсменов и самые спортивные семьи.