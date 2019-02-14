В Челнах пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам

14 февраля 2019 15:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 16 по 17 февраля на Ипподроме города Набережные Челны пройдут Всероссийские соревнования по зимним трековым автомобильным гонкам.

В рамках III этапа чемпионата России спортсмены определят быстрейших в зачетной группе «N-1600». Кроме того, в рамках III этапа Кубка России гонщики будут состязаться в дивизионе «Национальный».

На сегодняшний день для участия в чемпионате России (зачетная группа «N-1600») и Кубке России (дивизион «Национальный») заявилось 24 спортсмена из Кургана, Москвы, Московской области, Ижевска, Казани, Тюмени, Тольятти, Сызрани, Екатеринбурга и Чебоксар.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 февраля в 11:00 (на трассе).

В дни соревнований также традиционно пройдет очередной этап чемпионата Республики Татарстан по зимним трековым автомобильным гонкам и «Кубок Салавата» в классе «А-1600».