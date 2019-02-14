Татарстанские лыжники вошли в состав сборной России для выступления на зимней Универсиаде в Красноярске

14 февраля 2019 15:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 7 по 12 февраля в Заинске прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди студентов. По итогам данных соревнований была отобрана команда для участия во Всемирной зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске.

Право представлять Россию в Красноярске завоевали татарстанские спортсмены Егор Казаринов и Христина Мацокина. В состав сборной также вошли Яна Кирпиченко и Ольга Кучерук, представляющие другие регионы. Все четверо лыжников учатся в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Всего в состав студенческой команды страны вошло 16 спортсменов – 8 мужчин и 8 женщин.