Ирина Иванова выиграла «бронзу» чемпионата страны

Чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях проходит с 13 по 15 февраля в легкоатлетическом манеже ЦСКА. Накануне были разыграны первые медали в беге на 60 и 3000 метров, а также в прыжках с шестом у женщин. Одна из них вскоре отправится на омскую землю. Ее обладательницей стала прыгунья с шестом, мастер спорта Ирина Иванова (тренер – Сергей Колмаков).

Наша спортсменка выиграла «бронзу». На высшую ступеньку пьедестала поднялась заслуженный мастер спорта Анжелика Сидорова, выступающая за Москву и Чувашию. Победа этой спортсменки была вполне прогнозируемой – Сидорова является лидером мирового сезона. Ее лучший результат – 4,91 метра. В чемпионате России для победы ей хватило прыжка на 4,80 метра, эту высоту она взяла с третьей попытки. Серебряным призером стала «международница» из столицы Ольга Муллина. Ей, как и Ирине Ивановой, покорилась высота 4,50 метра.

Чемпионат страны продолжается. Омскую область на нем представляют еще несколько спортсменов, в числе которых и многоборец Матвей Рудник, в намерения которого медали, наверняка, входят. Уже сегодня он будет выступать в финале в прыжках в высоту.