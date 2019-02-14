Андрей Ларьков и Анна Нечаевская выступят на чемпионате мира по лыжным видам спорта

14 февраля 2019 15:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 21 февраля по 3 марта в австрийском городе Зеефельд пройдет 52 чемпионат мира по лыжным видам спорта. Национальную команду России на соревнованиях представят 24 спортсмена – 12 мужчин и 12 женщин. В состав сборной вошли татарстанские лыжники Андрей Ларьков и Анна Нечаевская.

Программа соревнований

21.02 – спринт свободным стилем

23.02 – скиатлон 15/30 км

24.02 – командный спринт классическим стилем

26.02 – индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем, женщины

27.02 – индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем, мужчины

28.02 – эстафета женская 4х5 км

01.03 – эстафета мужская 4х10 км

02.03 – масс-старт 30 км свободным стилем

03.03 – масс-старт 50 км свободным стилем.