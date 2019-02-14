В Казани пройдет открытый фестиваль «Снежное регби-2019» - Советский спорт
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14 февраля 2019 15:40Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани пройдет открытый фестиваль «Снежное регби-2019»

23 февраля в 12:30 на стадионе КСК «КАИ-ОЛИМП», по адресу ул. Чистопольская, 65, состоится тожественная церемония открытия зимнего фестиваля по регби среди студентов «Снежное регби-2019».

Организаторами фестиваля выступают КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева и Автономная НО Регбийный клуб «Стрела» при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан.

В фестивале примут участие восемь мужских и четыре женские команды. Также ожидается участие двух студенческих команд из Москвы и команды из Йошкар-Олы. В рамках турнира состоится матч между ветеранами регбистами Республики Татарстан и Московского авиационного института.

На торжественное открытие приглашены вице-премьер Республики Татарстан и Министр образования и науки Республики Татарстан Бурганов Рафис Тимерханович, руководитель УФАС по Республике Татарстан Шафигуллин Айрат Радинович, руководство Регбийного клуба «Стрела» и представители ректората КНИТУ-КАИ им.А.Н.Туполева.

Расписание турнира:

Регистрация участников – с 10:00 до 11:00

Начало игр – 11:00

Церемония открытия – 12:30

Окончание игр и церемония награждения – 16:00

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