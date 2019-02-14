Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий наградила победителей игр «Дети Азии» 

Победителей шестого соревновательного дня первых зимних Международных игр «Дети Азии» наградили сегодня в Южно-Сахалинске. Традиционно церемония прошла на сцене Культурного парка, который развернулся возле Дома Правительства Сахалинской области.
Сегодня награды получили победители соревнований по биатлону, хоккею и сноуборду. Медали и талисманы Игр спортсменам вручили заместитель председателя правительства островного региона Антон Зайцев, главный судья Игр Олег Саитов, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий и другие почетные гости.
- Мы видим эмоции спортсменов, их переживания. Они по-настоящему конкурируют, а дальше у них начинаются дружеские отношения. Это очень важные эмоции единения спортсменов из разных стран. Это один из главных результатов,- отметил президент международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко.
Лидерами в соревнованиях по параллельному слалому стали:
Мария Волгина, Ярослав Степанко, УФО;
София Надыршина, Антон Белоусов, Сахалинская область;
Эльвина Фазылова, Всеволод Мартынов, республика Башкортостан.
- На эту сцену мы выходим в третий раз, уже привыкли, а в первый раз очень волновались, потому что стояли перед огромным количеством людей, сейчас чувствуем себя комфортно, контролируем эмоции. Мы очень довольны своим выступлением и тем, что принесли команде еще одну золотую медаль, хоть это было и не просто, - рассказали Мария Волгина и Ярослав Степанко.
Медали в дисциплине слоуп-стайл среди девушек завоевали:
Варвара Скочигорова, УФО;
Анна Русинова, УФО;
София Кожухова, СФО.
В дисциплине слоуп-стайл среди юношей награды получили:
Никита Абозовик, Сахалинская область;
Юсей Каку, Япония;
Егор Шмуриков, Сахалинская область.
В одиночной смешанной эстафете по биатлону места распределились следующим образом:
Анастасия Гришина, Виктор Молчанов, СФО;
Арина Шешукова, Вадим Куралес, Казахстан;
Каролина Царева, Роман Бойчевский, Сахалинская область.
- Это не первые международные соревнования в моей копилке. Я выступала
на Европе, на чемпионате Мира дважды, недавно приехала с чемпионата Мира в Словакии,
выступала на различных этапах кубка Мира в этом году, но первые места не занимала. Пока
бежишь по дистанции дух захватывает, очень приятно занять второе место, конечно я стремилась
к первому, но немного не дотянула. Я очень была рада увидеть себя на табло первой, когда
пришла к финишу, но была сделана ошибка- один лишний выстрел, - поделилась Арина Шешукова.
В смешанной эстафете по биатлону лучшими стали:
Команды СФО и Казахстана (Алина Терских, Марина Дубова, Александр Мозговой, Олег Домичек (СФО) и Ульяна Ардалионова, Влада Васильченко, Владимир Конивец, Данил Червенко (Казахстан))
Не определяли победителя
УФО (Людмила Созонтова, Анастасия Ильенкова, Матвей Белоусов, Александр Морозов).
Хоккеисты сегодня показали свое индивидуальное мастерство. Судьи оценивали скорость, силу удара, меткость и технику спортсменов. Лучшими в этих соревнованиях стали:
Глеб Трикозов, СФО;
Вячеслав Лекарев, УФО;
Роман Ермак, Казахстан.
В соревнованиях по хоккею также определили победителей по нескольким номинациям. «Самый красивый буллит»:
Николай Хворов, СФО;
Иван Чайшвили, Саха (Якутия);
Нурлан Алдияр, Казахстан.
Номинация «Точный бросок»:
Ишида Сейя, Япония;
Никита Жеглов, СФО;
Валентин Жугин, УФО.
Награждают победителей соревнований ежедневно на сцене Культурного парка у дома Правительства Сахалинской области. Церемонии стартуют в 20:00. Завтра после вручения медалей состоится концерт артиста лэйбла Black Star Джей Мара.