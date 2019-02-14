Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий наградила победителей игр «Дети Азии» 

- На эту сцену мы выходим в третий раз, уже привыкли, а в первый раз очень волновались, потому что стояли перед огромным количеством людей, сейчас чувствуем себя комфортно, контролируем эмоции. Мы очень довольны своим выступлением и тем, что принесли команде еще одну золотую медаль, хоть это было и не просто, - рассказали Мария Волгина и Ярослав Степанко.