В Актаныше стартовал турнир по корэш

14 февраля 2019 17:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Сегодня в Актанышском универсально-спортивном комплексе «Батыр» стартовал турнир по борьбе корэш, посвященный памяти Мусы Джалиля. В соревнованиях приняли участие 42 команды, 335 борцов.

По традиции на открытии соревнований были подведены итоги прошлого года и награждены лучшие борцы, тренеры, команды и журналисты.

Турнир по национальной борьбе, посвященный памяти Мусы Джалиля пройдет с 13 по 18 февраля в Актаныше. В этом году впервые два турнира пройдут вместе. Одним из турниров стал Всероссийский турнир по борьбе на призы газеты «Ватаным Татарстан».

В турнире на призы газеты «Ватаным Татарстан» изъявили желание принять участие около 400 борцов из 50 команд. А во Всероссийском турнире примут участие около 125 борцов из 15 регионов - Башкортостана, Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Кировской и Свердловской областей и Тюмени.