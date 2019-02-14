Илья Семиков вновь стал победителем чемпионата Росгвардии по лыжным гонкам

14 февраля 2019 17:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня на РЛК имени Раисы Сметаниной более девяноста росгвардейцев разыграли медали в индивидуальной гонке свободным стилем. Уже двукратным победителем соревнований стал Илья Семиков, представляющий на чемпионате войск национальной гвардии Приволжский округ. Среди мужчин на дистанции 15 км он показал лучшее время, а вчера спортсмен выиграл спринт. Напомним, что Илья является ведущим спортсменом сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам, а также входит в состав сборной России и уже на этих выходных должен принять участие в этапе Кубка мира в Италии.

На втором месте в индивидуальной гонке представитель Уральского округа Артем Николаев. Третье место сегодня у Петра Седова из Приволжского округа. Пятое место занял лыжник Алексей Виценко, 16 место - лыжник Антон Зюзев, 18 - биатлонист Илья Машуков.

Женскую гонку на 5 км выиграла Лариса Рясина из Центрального округа. На втором месте сегодня оказалась Татьяна Алешина, выигравшая вчера спринт. Третье место заняла Светлана Николаева из Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.