Елабужане приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию «Лидер Закамья»

13 февраля 2019 года в г. Чистополь прошли ежегодные соревнования по плаванию «Лидер Закамья».
В соревнованиях принимали участие 288 спортсменов (14 команд): Набережные Челны, Бугульма, Мензелинск, Джалиль, Нурлат, Актаныш и т.д.
Елабугу представляла команда МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» ЕМР РТ из 25 воспитанников разных возрастов от 2003 г.р. до 2008 г.р.
По итогам данных соревнований 1-е место заняли:
Тамаков Даниил (2005г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Хайзафаров Филипп (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Тамаков Даниил (2005г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием;
Хайзафаров Филипп (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
2-е место:
Назмутдинов Алмаз (2005г.р.) - на дистанции 100 метров баттерфляй;
Шакиров Инсаф (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Лавраков Роман (2005г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Шикиров Инсаф (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием;
Иванова Вероника (2007г.р.) - на дистанции 100 метров брассом.
3-е место:
Казаева Полина (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Лавров Михаил (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Файзуллин Марат (2005г.р.) - на дистанции 100 метров брассом;
Хуснутдинов Амир (2004г.р.) - на дистанции 100 метров на спине;
Иванова Вероника (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием.
Так же наша команда завоевала 1-е место в комбинированной эстафете вольным стилем на 200 метров: Иванова Вероника, Шакиров Инсаф, Казаева Полина, Хайзафаров Филипп.