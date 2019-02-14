Елабужане приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию «Лидер Закамья» - Советский спорт
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14 февраля 2019 18:36Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Елабужане приняли участие в ежегодных соревнованиях по плаванию «Лидер Закамья»

13 февраля 2019 года в г. Чистополь прошли ежегодные соревнования по плаванию «Лидер Закамья».

В соревнованиях принимали участие 288 спортсменов (14 команд): Набережные Челны, Бугульма, Мензелинск, Джалиль, Нурлат, Актаныш и т.д.

Елабугу представляла команда МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» ЕМР РТ из 25 воспитанников разных возрастов от 2003 г.р. до 2008 г.р.

По итогам данных соревнований 1-е место заняли:

Тамаков Даниил (2005г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Хайзафаров Филипп (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Тамаков Даниил (2005г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием;
Хайзафаров Филипп (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

2-е место:

Назмутдинов Алмаз (2005г.р.) - на дистанции 100 метров баттерфляй;
Шакиров Инсаф (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Лавраков Роман (2005г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Шикиров Инсаф (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием;
Иванова Вероника (2007г.р.) - на дистанции 100 метров брассом.

3-е место:

Казаева Полина (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Лавров Михаил (2007г.р.) - на дистанции 100 метров вольным стилем;
Файзуллин Марат (2005г.р.) - на дистанции 100 метров брассом;
Хуснутдинов Амир (2004г.р.) - на дистанции 100 метров на спине;
Иванова Вероника (2007г.р.) - на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Так же наша команда завоевала 1-е место в комбинированной эстафете вольным стилем на 200 метров: Иванова Вероника, Шакиров Инсаф, Казаева Полина, Хайзафаров Филипп.

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