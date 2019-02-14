Истории Олимпийских чемпионов вдохновили молодежь Заиграевского района

14 февраля 2019 18:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Ученики Онохойской школы и спортсмены Центра гиревого спорта Бурятии готовы покорять пьедесталы Олимпийских игр. Об этом они рассказали сразу после встречи с олимпийскими чемпионами разных лет, посетившими сегодня Заиграевский район Республики Бурятия.

«Встретиться вживую с олимпийской легендой, иметь возможность задать ему вопрос, потрогать - это же мечта. А у нас она сбылась», - делятся впечатлениями школьники.

Делегация Российского союза спортсменов приехала в Бурятию в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России». В составе делегации двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, чемпион по бобслею Владимир Козлов, чемпион по велоспорту Александр Краснов, серебряный призёр игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Возглавляет делегацию руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» Наталья Боярская.

Молодые жители посёлка Онохой взяли автографы у именитых спортсменов и сделали фото на память. Чемпионы делились своими историями и вдохновляли эмоциональными выступлениями. Отвечали на вопросы юных спортсменов, рассказывали о пользе занятиями физической культурой и спортом, делились секретами о том, как достичь успеха и быть полезным обществу.

В завершение встреч именитые спортсмены наградили почётными грамотами учителей физкультуры и тренеров.

Отметим, что Чемпионы и призеры Олимпийских игр приехали в Бурятию 13 февраля с целью развития детского массового спорта и продвижения ЗОЖ и проведут здесь ещё несколько дней.