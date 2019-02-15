На объектах Зимней универсиады-2019 прошли тестовые полеты санитарного вертолета

15 февраля 2019 15:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

14 февраля департамент медицинского обеспечения Дирекции Зимней универсиады-2019 провел учения для медиков и спасателей в фанпарке «Бобровый лог», где с 3 по 11 марта в ходе Студенческих игр пройдут соревнования по горнолыжному спорту.

Медиками и спасателями были отработаны действия по транспортировке пострадавшего с трассы до машины скорой помощи на специальных санях «Акья», также срочная доставка травмированного спортсмена в медицинское учреждение с привлечением малой санитарной авиации. Для этого была задействована вертолетная площадка, построенная на объекте специально к Студенческим играм, и вертолет Eurocopter AS350B3 авиакомпании «АэроГео». Максим Суворов, руководитель департамента медицинского обслуживания Дирекции Зимней универсиады-2019, пояснил: «Вертолет будет обеспечивать медицинскую безопасность во время соревнований и официальных тренировок на двух объектах: фанпарк «Бобровый лог» и кластер «Сопка», где будут проходить соревнования по наиболее травмоопасным видам спорта, поэтому санитарная авиация должна действовать в соответствии с международными правилами FISU. Полет занимает примерно 6 минут, включая взлет, посадку, круги на осмотр – все, что положено при воздушной эвакуации. Это быстрее, чем автомобильный транспорт: исключаются моменты попадания в пробки, тряски автомобиля и другие риски в дороге».

«Мы готовы на сто процентов, – заверил Константин Барышников, заведующий отделением санитарной авиации Красноярской краевой клинической больницы. – Вертолеты, которые будут выполнять работы, подготовлены, специалисты обучены для работы именно в этих условиях. Забирая пациента, мы будем отсутствовать на объекте не более 20 минут, этого времени будет достаточно для того, чтобы доставить его до краевой клинической больницы, там пострадавшего передать в руки докторов и вернуться обратно».

Для обеспечения экстренной медицинской помощи во время проведения соревнований в фанпарке «Бобровый лог» постоянное дежурство будут нести две машины скорой помощи, санитарный вертолет и пять мобильных медицинских бригад. Кроте того, на территории комплекса будут работать медпункты для спортсменов и зрителей.