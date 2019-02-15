Жителям Деревни Зимней универсиады-2019 вручат авторские подарки

15 февраля 2019 15:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

14 февраля в Красноярске подвели итоги проекта «Подарки своими руками», в рамках которого все желающие готовили поделки и сувениры для участников Зимней универсиады-2019. Эти презенты вручат спортсменам, тренерам и членам делегаций на память о Сибири во время приветственных церемоний в Деревне Универсиады, которые начнутся 24 февраля.

Проект «Подарки своими руками» проводится впервые в истории Универсиад. Он организован Дирекцией Зимней универсиады-2019 при содействии управления молодежной политики Красноярска и Красноярского волонтерского центра «Доброе дело». Цель проекта – создание во время Студенческих игр атмосферы сибирского гостеприимства и дружелюбия, частицу которой в виде сувениров увезут с собой все участники спортивных состязаний.

Сбор сувениров проводился с августа 2017 года по 13 февраля 2019 года. Участие в проекте приняли жители Красноярска и Красноярского края в возрасте от 3 до 76 лет, а также общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования, коллективы коммерческих организаций, центры социального обслуживания населения, учреждения культуры. Подарки приходили со всего Красноярского края: их приносили в пункты приема в Красноярске, отправляли непосредственно на адрес Дирекции Зимней универсиады-2019, принимали на Ярмарке ремесел. Бесспорными лидерами по количеству презентов стали жители Красноярска. Также среди сувениров есть подарок, который передали из Санкт-Петербурга.

За время проведения проекта было собрано около 4500 подарков на тему спорта, Сибири и достопримечательностей Красноярска: текстильные игрушки, картины, керамические изделия, магниты, открытки, вязаные вещи, деревянные поделки, статуэтки из полимерной глины, картины на камнях и многое другое. К каждому сувениру прикреплена бирка с именем и адресом электронной почты автора работы, чтобы его можно было поблагодарить за презент. Несколько подарков будут переданы в музей FISU.

«Подарки участникам Зимней универсиады-2019 вручат дети в рамках проекта «50 стран/50 школ». Это будет их первая встреча со спортсменами тех государств, за которые они будут болеть во время Студенческих игр», – рассказала руководитель департамента просвещения Дирекции Зимней универсиады-2019 Анна Астаева.