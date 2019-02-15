Российская бронза «Штурма» из Прокудского

15 февраля 2019 15:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Во всероссийском клубе юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова соревнования в различных возрастах и группах проходят без остановки. Вот и в посёлке Майский, что в Вологодской области 13 февраля завершился III этап финальных соревнований среди сельских команд 2006–2007 гг.р.

Среди 15 команд, которые были поделены на предварительном этапе на три группы, были и представители Новосибирской области. Честь нашего региона защищали юные мастера из села Прокудское Коченёвского района. Наш «Штурм» в матче открытия турнира обыграл команду «Гранит» (Большой камень, Приморский край) со счётом 7:3. Следом были обыграны «Газовик» (Кимры, Тверская область) – 4:3 и «Чайка» (Шексна, Вологодская область) – 14:2. В заключительном матче группового этапа прокудчане уступили «Двине» (Новодвинск, Архангельская область) – 3:5.

В полуфинале турнирная судьба выбрала нашей команде в соперники главных фаворитов турнира – хозяев соревнований из команды «Олимп». Борьбы, к сожалению, не получилось – хозяева оказались сильнее на голову – 17:3. А вот в бронзовом поединке против «Молота» из города Чебаркуля Челябинской области, штурмовики проявили настоящий сибирский характер. Они первыми открыли счёт, но уральцы сравняли результат ещё в первом периоде. Во втором сценарий повторился. А вот третий игровой отрезок начался для новосибирцев обескураживающе – за полторы минуты они умудрились дважды пропустить голевые атаки «Молота». Но вот тут и проявился знаменитый сибирский характер. Дальше забивал только «Штурм»! И игра была переведена в овертайм. А в дополнительное время первая же контратака оказалась результативной. Евгений Александров убежал один-в-один и переиграл вратаря уральцев, принеся своей команде победу и бронзовые медали турнира.

Интересно, но в игре за бронзу, 9 шайб в ворота соперников забивали только трое игроков. Все четыре шайбы в ворота «Штурма» забил Илья Гизатуллин. А «уральские» ворота поражали только упомянутый выше Александров (2 шайбы) и Степан Свинцов, который забил трижды!