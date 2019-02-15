Олимпийское утро в Улан-Удэнской школе №65 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 февраля 2019 15:17Источник: «Советский спорт»Регион: Бурятия

Олимпийское утро в Улан-Удэнской школе №65

Утро в средней общеобразовательной школе №65 сегодня началось по-чемпионски.

На встречу с учащимися и учителями приехали двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, чемпион по бобслею Владимир Козлов, чемпион по велоспорту Александр Краснов, серебряный призёр игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Возглавляет делегацию Российского союза спортсменов руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» Наталья Боярская.

Спортсмены рассказывают о своих достижениях, о трудностях на пути к мечте, о том, как пришли в спорт и как в нем остались.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта