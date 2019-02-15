Олимпийское утро в Улан-Удэнской школе №65

15 февраля 2019 15:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Утро в средней общеобразовательной школе №65 сегодня началось по-чемпионски.



На встречу с учащимися и учителями приехали двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, чемпион по бобслею Владимир Козлов, чемпион по велоспорту Александр Краснов, серебряный призёр игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Возглавляет делегацию Российского союза спортсменов руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» Наталья Боярская.



Спортсмены рассказывают о своих достижениях, о трудностях на пути к мечте, о том, как пришли в спорт и как в нем остались.