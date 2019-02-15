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15 февраля 2019 15:20Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Сборная Омской области стала второй на первенстве России

В Кирове завершилось первенство России по гиревому спорту, в котором приняли участие более 150 спортсменов из Омской, Тульской, Кировской, Тюменской, Томской областей, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.

Успешно выступила сборная Омской области, занявшая 2-е общекомандное место. Поспособствовали этому и призовые места в индивидуальном первенстве. Так, чемпионкой страны в длинном цикле стала Наталья Киммель (тренер – Антон Анасенко). Серебряную награду завоевал Иван Харченко, отметившийся в весе до 78 кг. Александр Арндт стал бронзовым призером в длинном цикле в весе до 73 кг (тренер – Кайрат Сагандыков).

Помогали нашим спортсменам наставники Владимир Козленко, Виктор Елисеев, Кайрат Сагандыков, Антон Анасенко, Дмитрий Пугачёв и другие.

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