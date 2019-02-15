За медалями и хорошим настроением!

15 февраля 2019 15:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Омске пройдет шестая благотворительная лыжная гонка «Спорт во благо» в поддержку детей с синдромом Дауна.

В воскресенье, 24 февраля, участники и болельщики соберутся на территории лыжной базы по адресу ул. Березовая, 4. Здесь в 12:00 и стартует благотворительная лыжная гонка. Спортсменам, в зависимости от возраста, предстоит преодолеть дистанции 500 метров, 1,3 и 5 километров. Кстати, возрастные рамки для участия практически не ограничены. На лыжню выйдут и малыши, и опытные лыжники в возрасте 50 лет и старше.

Дистанция 500 метров предусмотрена для слабо подготовленных участников, детей в возрасте не старше 7 лет, в том числе имеющих ограничения в здоровье /инвалидность. Дистанция 1 км предназначена для участников в возрасте 7-14 лет, а также ребят с инвалидностью старшей возрастной категории (18+). Три километра преодолеют хорошо подготовленные участники по 4 возрастным категориям: 18-29, 30-39, 40-49, 50 и старше. Пятикилометровая трасса – для отлично подготовленных участников по 4 возрастным категориям: 18-29, 30-39, 40-49, 50 и старше.

Организаторы предусмотрели и командные соревнования. Их будет сразу два. Первые – эстафета 4х500 метров, в которой смогут принять участие коллективы из 4 человек (независимо от возраста и пола). Вторые – мультигонка без лыж, где также будут соревноваться команды из 4 участников.

Предварительные заявки подаются в ОРООИ «Планета друзей» через электронную почту: pd-omsk@yandex.ru, mishenina1997@yandex.ru – не позднее 16:00 23 февраля. Прием заявок на участие в соревнованиях в день состязаний начинается за 1,5 часа до старта.

Организаторы уверяют, что всех участников ждут дипломы, горячий чай, отличное настроение, хорошая подготовленная трасса, веселая музыка и компания, честное судейство, а победителей – медали и сувениры на память.