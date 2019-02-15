«Ледяные» медали для профессионалов рыбалки - Советский спорт
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15 февраля 2019 15:24Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

«Ледяные» медали для профессионалов рыбалки

Кубок Омской области по рыболовному спорту соберет несколько десятков спортсменов.

На этот раз рыболовы будут соревноваться в дисциплине «Ловля на мормышку со льда». Турнир пройдет 17 февраля, его «ареной» станет затон РЭБ (Левый берег Иртыша, территория ремонтно-эксплуатационной базы ОАО «Иртышское пароходство»). Организаторы отмечают, что глубина этого водоема в районе проведения стартов достигает 5-ти метров, а выудить из него можно ерша, окуня, плотву, леща, карася, судака, щуку или карпа.

Результаты спортсменов будут определяться путем взвешивания их уловов. За каждый грамм веса спортсмену начислят по одному баллу. Победителем станет спортсмен (или команда), набравшие наибольшее количество баллов. Соревнования пройдут в два тура, по 2,5 часа каждый.

К участию в соревнованиях будут допущены команды в составе трех человек, но «одиночки» также смогут заявиться и выступить в личном зачете.

Программа соревнований

8:30 – сбор участников, регистрация
9:00 – жеребьевка участников и команд на оба тура
9:30 – построение участников. Открытие соревнований
10:00 – старт первого тура
12:30 – финиш первого тура
12:30 – взвешивание уловов и подведение итогов 1-го тура соревнований
13:30 – старт второго тура
16:00 – финиш второго тура
16:00 – взвешивание уловов и подведение итогов соревнований
16:30 – награждение победителей, торжественное закрытие соревнований.

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