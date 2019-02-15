Виталина Бацарашкина начала соревнования во Франции с победы

15 февраля 2019 15:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Омичка сразу же вывела сборную России на первое место в командном зачете.

Во французском Орлеане проходят международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Турнир собрал более 200 спортсменов, среди которых немало титулованных стрелков. В частности, Россию представляют чемпионы мира 2018 года в командной дисциплине Илья Черноусов и Виталина Бацарашкина.

Первые медали на нынешнем турнире разыграли женщины в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров», собравшем 25 спортсменок из 8-ми стран мира.

И сразу же представительница омского областного Центра спортивной подготовки, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр-2016 Виталина Бацарашкина вывела сборную России на первую строчку неофициального командного зачета.

Виталина показала лучший результат и в квалификации, и в финале, не оставив шанса соперницам. На предварительной стадии омичка выбила 582 очка из 600 возможных, опередив ближайшую преследовательницу на 4 балла. В финале наша спортсменка на те же 4 балла обошла француженку Селин Гобервилль, замкнула тройку призеров еще одна представительница Франции Матильда Ламолл.

Завершатся соревнования во Франции 17 февраля.