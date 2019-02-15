Стали известны финалисты хоккейного турнира игр «Дети Азии» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 февраля 2019 15:31Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Стали известны финалисты хоккейного турнира игр «Дети Азии»

Сегодня на льду спортивного комплекса «Арена Сити» состоялось два хоккейных матча, которые определили участников финала. Первыми на лед вышли команды из Казахстана и Сибирского федерального округа.

Первый период спортсмены шли «нога в ногу», а вот во время второго и третьего периода преимущество взяла на себя команда Сибирского федерального округа и матч закончился со счетом 8:4 в пользу СФО.

Второй матч был не менее сложным, в нем за место в финале боролись команды, представляющие ДВФО и УФО. Первый период команды вели ожесточенную борьбу на ледовой арене, но к концу 2 периода УФО сильно вырвался вперед, и хоккейный матч закончился со счетом 8:1 в пользу Уральского федерального округа.

-В таких предфинальных играх на вылет не бывает легких игр. Все команды борются до последнего, и, если это возможно, ложатся под шайбу, в прямом смысле этого слова. На таких соревнованиях команды играют совершенно на другом уровне, - делится тренер команды УФО Шумик Станислав Андреевич. - Игра здесь не может быть и легкой. Счет не отражает всей борьбы. Все сражаются до последнего.

Команды, которые проиграли в сегодняшних играх, смогут проявить себя в борьбе за бронзовую медаль соревнований. Матчевые встречи состоятся завтра. Игра за третье место состоится с 10:00 до 13:00. Финал с 14:00 до 17:00.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта