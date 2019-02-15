Стали известны финалисты хоккейного турнира игр «Дети Азии»

15 февраля 2019 15:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сегодня на льду спортивного комплекса «Арена Сити» состоялось два хоккейных матча, которые определили участников финала. Первыми на лед вышли команды из Казахстана и Сибирского федерального округа.

Первый период спортсмены шли «нога в ногу», а вот во время второго и третьего периода преимущество взяла на себя команда Сибирского федерального округа и матч закончился со счетом 8:4 в пользу СФО.

Второй матч был не менее сложным, в нем за место в финале боролись команды, представляющие ДВФО и УФО. Первый период команды вели ожесточенную борьбу на ледовой арене, но к концу 2 периода УФО сильно вырвался вперед, и хоккейный матч закончился со счетом 8:1 в пользу Уральского федерального округа.

-В таких предфинальных играх на вылет не бывает легких игр. Все команды борются до последнего, и, если это возможно, ложатся под шайбу, в прямом смысле этого слова. На таких соревнованиях команды играют совершенно на другом уровне, - делится тренер команды УФО Шумик Станислав Андреевич. - Игра здесь не может быть и легкой. Счет не отражает всей борьбы. Все сражаются до последнего.

Команды, которые проиграли в сегодняшних играх, смогут проявить себя в борьбе за бронзовую медаль соревнований. Матчевые встречи состоятся завтра. Игра за третье место состоится с 10:00 до 13:00. Финал с 14:00 до 17:00.