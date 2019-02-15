Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте

15 февраля 2019 15:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Христина Мацокина завоевала золотую медаль в спринте на первенстве России по лыжным гонкам.

Напомним, первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21-23 года проходит в центре лыжного спорта «Демино» Ярославской области (г.Рыбинск). 14 февраля спортсмены из Татарстана выиграли две медали: золото и бронзу.

Для Христины эта медаль стала второй на нынешнем первенстве России, ранее она стала второй в индивидуальной гонке на 10 км. классическим стилем.

Сергей Лытнев стал бронзовым призером соревнований в спринте среди юниоров.