Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте - Советский спорт
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15 февраля 2019 15:36Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Христина Мацокина стала победителем первенства России по лыжным гонкам в спринте

Христина Мацокина завоевала золотую медаль в спринте на первенстве России по лыжным гонкам.

Напомним, первенство России по лыжным гонкам среди юниоров 21-23 года проходит в центре лыжного спорта «Демино» Ярославской области (г.Рыбинск). 14 февраля спортсмены из Татарстана выиграли две медали: золото и бронзу.

Для Христины эта медаль стала второй на нынешнем первенстве России, ранее она стала второй в индивидуальной гонке на 10 км. классическим стилем.

Сергей Лытнев стал бронзовым призером соревнований в спринте среди юниоров.

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