Около 300 спортсменов поборются за Кубок Омкой области по всестилевому каратэ

15 февраля 2019 15:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Открытый Кубок региона, а также межрегиональный турнир, посвященный Дню защитника отечества, «Марш доблести» пройдут в эту субботу, 16 февраля, в СКЦ «Авангард». Торжественное открытие состоится в 13:00, однако сами соревнования будут идти уже с 9:00.

В рамках церемонии открытия омским каратистам вручат значки третьего, второго и первого спортивных разрядов. Стало в нашем городе и больше кандидатов в мастера спорта. Эти звания теперь будут носить Роман Фоминский и Арина Никишина.

Всего заявки на участие подали около трех сотен спортсменов. Большинство из них – представители омских клубов, но будут и иногородние спортсмены. На берега Иртыша пожалуют новосибирцы, а также казахстанские спортсмены.

В «Марше» примут участие молодые каратисты в возрасте от 10 до 17 лет, а взрослые поведут борьбу за Кубок. Спортсмены выступят в двух дисциплинах: «Ограниченный контакт» и «Полный контакт в средствах защиты».