В Казани пройдет первенство Республики Татарстан по бадминтону до 15 и до 19 лет

15-17 февраля в Центре бадминтона пройдет лично-командное первенство Республики Татарстан до 15 и до 19 лет.
В турнире примут участие более 280 участников из Алексеевского, Сабинского, Актанышского, Альметьевского, Кайбицкого, Кукморского, Аксубаевского, Алькеевского, Елабужского, Верхнеуслонского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Заинского, Чистопольского, Тукаевского, Балтасинского, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Муслюмовского, Тетюшского районов, Набережных Челнов и Казани.
В соревнованиях до 15 лет сыграют спортсмены 2005-2009 г.р., в турнире до 19 лет – 2001-2004 г.р. Игры личного турнира пройдут во всех пяти разрядах. Командные соревнования будут состоять из семи встреч.
По итогам соревнований будут обновлены списки сборных команд Республики Татарстан, а также определен состав команды для участия в Первенствах России.
Расписание соревнований:
15 февраля 2019 г. (командные соревнования):
9:00 – мандатная комиссия;
10:00 – командное первенство до 15 и до 19 лет;
19:00 – награждение победителей и призеров.
16 февраля 2019 г. (личные соревнования):
9:00 – мандатная комиссия;
10:00 – юноши и девушки до 15 лет до ¼ финала;
13:00 – юноши и девушки до 19 лет до ¼ финала;
15:00 – юноши и девушки до 15 лет ¼ финала;
15:40 – юноши и девушки до 19 лет ¼ финала;
16:00 – юноши и девушки до 15 лет до 1/2 финала;
16:40 – юноши и девушки до 19 лет до 1/2 финала;
18:00 – финальные матчи;
19:00 – награждение победителей и призеров.