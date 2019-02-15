В Казани пройдет первенство Республики Татарстан по бадминтону до 15 и до 19 лет

15 февраля 2019 15:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

15-17 февраля в Центре бадминтона пройдет лично-командное первенство Республики Татарстан до 15 и до 19 лет.

В турнире примут участие более 280 участников из Алексеевского, Сабинского, Актанышского, Альметьевского, Кайбицкого, Кукморского, Аксубаевского, Алькеевского, Елабужского, Верхнеуслонского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Заинского, Чистопольского, Тукаевского, Балтасинского, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Муслюмовского, Тетюшского районов, Набережных Челнов и Казани.

В соревнованиях до 15 лет сыграют спортсмены 2005-2009 г.р., в турнире до 19 лет – 2001-2004 г.р. Игры личного турнира пройдут во всех пяти разрядах. Командные соревнования будут состоять из семи встреч.

По итогам соревнований будут обновлены списки сборных команд Республики Татарстан, а также определен состав команды для участия в Первенствах России.

Расписание соревнований:

15 февраля 2019 г. (командные соревнования):

9:00 – мандатная комиссия;

10:00 – командное первенство до 15 и до 19 лет;

19:00 – награждение победителей и призеров.

16 февраля 2019 г. (личные соревнования):

9:00 – мандатная комиссия;

10:00 – юноши и девушки до 15 лет до ¼ финала;

13:00 – юноши и девушки до 19 лет до ¼ финала;

15:00 – юноши и девушки до 15 лет ¼ финала;

15:40 – юноши и девушки до 19 лет ¼ финала;

16:00 – юноши и девушки до 15 лет до 1/2 финала;

16:40 – юноши и девушки до 19 лет до 1/2 финала;

18:00 – финальные матчи;

19:00 – награждение победителей и призеров.