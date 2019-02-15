Фестиваль ушу пройдет в Улан-Удэ

15 февраля 2019 15:41 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

17 февраля в Физкультурно-спортивном комплексе пройдет Фестиваль ушу, посвященный празднику Белого Месяца.



Проводить соревнования в дни этого доброго и светлого праздника давняя традиция школы ушу «Золотой Дракон».



В фестивале примут участие сильнейшие спортсмены Бурятии – чемпионы и призёры России, Европы и мира. Самые юные участники соревнований смогут впервые попробовать свои силы на спортивном ковре, а опытные ребята - члены сборной Республики Бурятия, будут делать контрольный срез перед поездкой на Международный турнир "Московские Звезды Ушу" и Чемпионат и первенство России по ушу-таолу, которые стартуют уже в конце февраля в Москве.



Всего в соревнованиях примут участие более 300 спортсменов.



На открытии соревнований впервые будут присутствовать почетные гости - прославленные советские и российские спортсмены, Олимпийские чемпионы и призеры. Данная делегация приезжает в нашу столицу в рамках Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские легенды - детям и молодежи России".



Поздравлять ребят с открытием соревнований будут:

Смолеева Нина Николаевна, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу,

Трофимова Нина Юрьевна, олимпийская чемпионка по гребле на байдарке,

Краснов Александр Геннадьевич, олимпийский чемпион по велоспорту,

Козлов Владимир Евгеньевич, первый олимпийский чемпион отечественного бобслея,

Чебоксаров Владимир Васильевич, серебряный призер олимпийских игр по греко-римской борьбе.



Соревнования начнутся 17 февраля в 09:00, в 15:00 состоится торжественное открытие соревнований, парад, показательные выступления.