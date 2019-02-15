Участникам игр «Дети Азии» открыли семь секретов мастерства

15 февраля 2019 15:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Премьера фильма о горнолыжном спорте «7 шагов к мастерству» состоялась в Южно-Сахалинске в киноконцертном зале «Октябрь».

Участникам I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» представили фильм, раскрывающий семь секретов работы над горнолыжной техникой.

Советников президента ISIA Санди Муровец вместе с главной героиней фильма – двукратной олимпийской чемпионкой в скоростном спуске и гигантском слаломе из Словении, четырёхкратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира в общем зачёте Тиной Мазе создали уникальную кинохронику, рассказывающую о премудростях этого зрелищного спорта. По сути, это пятидесятиминутный видео-урок, который послужит хорошей базой для подготовки новых чемпионов.

- Фильм, прежде всего, посвящён технике. В нём наглядно демонстрируются секреты, над которыми я, как технический тренер, и Тина Мазе работали во время тренировочного процесса, - отметил Санди Муровец на презентации фильма. - Часто мы видим, как великие спортсмены заканчивают карьеру, просто говоря всем спасибо и до свиданья. Когда Тина Мазе завершила свой спортивный путь, мы решили поделиться с атлетами нашим видением современной горнолыжной техники.

Фильм чётко визуализирован. Каждый из приёмов разбирается детально, вплоть до мелочей. Интересна также подача материала, креативный подход не даёт ученикам заскучать.

По словам Санди Мурове, семь важных деталей названы семью аксиомами, которые нельзя оспорить и которые использует в своей практике любой горнолыжник независимо от уровня подготовки.

- Наш регион традиционно является приверженцем зимних видов спорта. Достаточно взглянуть на «Горный Воздух», чтобы понять, насколько популярен этот вид спорта на Сахалине. Здесь занимаются как профессионалы, так и любители, - подчеркнул министр спорта, туризма и молодёжной политики островного региона Сергей Буренков. - Главная задача для любого спортсмена - постоянное развитие и совершенствование. Поэтому хочется выразить слова благодарности создателю этого фильма и всем, кто организовал показ. Уверен, что он позволит нашим спортсменам выйти на более высокую ступень мастерства.

Глава дирекции I зимних игр «Дети Азии» Владимир Максимов подчеркнул, что фильм позволяет подрастающему поколению узнать тонкости мастерства у титулованных старших товарищей. Кроме того, показывает, что при достижении определённых целей в спорте даже самые мелкие нюансы могут сыграть решающую роль и привести участника к победе.