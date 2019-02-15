Омские ориентировщики проведут второй этап областного чемпионата - Советский спорт
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15 февраля 2019 15:43Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омские ориентировщики проведут второй этап областного чемпионата

На сей раз они соберутся в одном из сельских районов региона.

Второй тур чемпионата и первенства Омской области по спортивному ориентированию пройдет 17 февраля в детском-оздоровительном лагере «Юбилейный» Черлакского района. На сегодняшний день заявки на участие подали более 100 человек из СДЮСШОР «ЦЛС», КСО «Юность» и других клубов.

Организаторы ожидают более 150 спортсменов, которые будут соревноваться в 14 категориях. На старт выйдут и начинающие ориентировщики, и те, для кого ориентирование стало хобби и образом жизни. В их числе будут постоянные участники соревнований: Светлана Верговская, Светлана Бродникова, Татьяна Гилманова, Надежда Кузьминых.

Начало соревнований – в 12:00. В это время стартует лыжная гонка-лонг.

Стоит отметить, что соревнования также являются 9-м этапом Кубка областной федерации ориентирования, поэтому результаты спортсменов пойдут в зачет сразу двух турниров.

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