Подписано соглашение о реализации в Красноярском крае национального проекта «Спорт – норма жизни»

15 февраля 2019 15:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Руководителями федерального и регионального проекта «Спорт – норма жизни» подписано соглашение о реализации национального проекта на территории Красноярского края. Предметом соглашения стала организация взаимодействия по созданию для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Со стороны Министерства спорта Российской Федерации соглашение подписано заместителем министра Мариной Томиловой, руководителем федерального проекта, со стороны Красноярского края – заместитель министра спорта края Ларисой Руденко, руководителем краевого проекта.

Национальным проектом и лично Президентом страны Владимиром Путиным поставлена задача – к 2024 году вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом до 55 % россиян. В том числе 86 % детей и молодежи, не менее 52 % граждан среднего возраста, не менее 22 % граждан старшего возраста.

Министр спорта края Сергей Алексеев отметил: «Соглашение о реализации национального проекта «Спорт – норма жизни» подписано до 2024 года. Важно выстроить систему мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Отдельно соглашением обозначены задачи по подготовке спортивного резерва и развитию спортивной инфраструктуры. Благодаря строительству физкультурно-спортивных центров, плоскостных спортивных сооружений и укреплению действующей материально-технической базы планируется увеличить обеспеченность жителей края спортивными сооружениями до 60 %».

На 2019-2021 годы за счет средств федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 320,0 млн рублей, из них более 260 млн рублей – за счет средств федерального бюджета.

В рамках соглашения в 2019 году планируется закупить спортивное оборудование и инвентарь для десяти краевых и муниципальных спортивных школ олимпийского резерва, поставить искусственные покрытия для двух футбольных полей, оснастить малые спортивные площадки в территориях края новыми комплектами оборудования (17 комплектов). Также в рамках проекта планируется строительство трамплина H-20 на Николаевской сопке.