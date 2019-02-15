В Красноярске готовится к открытию Парк Универсиады

15 февраля 2019 15:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

15 февраля в Парке Универсиады состоялась экскурсия для журналистов, которые увидели, как проходит подготовка главной культурной площадки Студенческих игр и какие развлечения ждут посетителей. Открытие Парка Универсиады, который разместится на площади Мира и острове Татышев, состоится 28 февраля.

«Это уникальное событийное пространство, – рассказала операционный директор Парка Универсиады Елена Эвергетова. – Мы постарались объединить в нем спортивно-развлекательные активности, которые будут интересны и взрослым, и детям, яркие арт-объекты и художественные локации, представляющие Енисейскую Сибирь, музыку, игры, викторины, мастер-классы и многое другое. Уверены, это место впечатлит как гостей, так и жителей города».

Первая часть Парка Универсиады находится на площади Мира и является презентационной зоной. На ней уже расположены Билетный центр, где гости смогут купить билеты на мероприятия Студенческих игр, павильон компании «Норникель» – Генерального партнера Зимней универсиады-2019, а также контрольно-пропускные пункты для зрителей, которые начнут свою работу 28 февраля, в день открытия Парка Универсиады. До этой даты посетители концертных залов Красноярской краевой филармонии могут проходить на площадь Мира беспрепятственно.

Центром второй половины Парка Универсиады – острова Татышев – станет этнодеревня с подворьями народов Енисейской Сибири. В ней в ближайшее время будут установлены тувинская и хакасская юрты, якутский чум. Уже возведены и украшают пространство русская изба, сцена и входная группа в этнодеревню.

«Это шедевры деревянного зодчества. Все сооружения сделаны из кедра – царя сибирской тайги, – отметил Андрей Лебедев, креативный директор команды мастеров по дереву из Курагинского района. – Мы изготавливаем их по восстановленным технологиям прошлого – так жили наши предки, именно тогда ковался сибирский характер».

Во время Студенческих игр между плотниками пройдет зрелищный конкурс, также ремесленники проведут мастер-классы для всех желающих.

Центральную аллею острова Татышев украсят ледовые и снежные скульптуры, которые создают изо льда художники из России, Канады, Беларуси и Тывы. Все они – участники международного фестиваля-конкурса «Волшебный лед Сибири», проходящего в Красноярске в седьмой раз. Тему фестиваля – «Воплощение побед» –продиктовало слово win («победа») из девиза Зимней универсиады-2019 – REAL WINTER. Для изготовления скульптур на остров Татышев завезли более 1500 тонн льда. «Лед мы добывали прямо из Енисея, – рассказал Александр Зайцев, президент общественного фонда «Дикси». – Видимо, поэтому он получился такого красивого голубого оттенка и абсолютно прозрачный».

Готовится лед и на катке, где будут проходить любительские хоккейные матчи, а также мастер-классы олимпийских чемпионов по фигурному катанию на коньках и керлингу.

Добавим, что открытие Парка Универсиады состоится 28 февраля в 12.00. Развлекательные площадки будут работать ежедневно до 12 марта включительно, с 12.00 до 23.00. Вход на все мероприятия - свободный.