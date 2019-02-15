15 февраля 2019 15:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

16-18 февраля в Бавлах пройдет финал регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Республики Татарстан и представлять свой регион в Чемпионате Приволжского федерального округа будут бороться команды юношей и девушек из Буинского, Кукморского, Аксубаевского, Спасского, Бавлинского, Ютазинского, Арского, Нижнекамского районов, а также из городов Набережные Челны и Казань. Честь Бавлинского района будет защищать команда школы №7.

На мероприятие ожидается приезд легенды российского баскетбола Светланы Антиповой, олимпийской чемпионки, заслуженного мастера спорта.

Начало игр в 9.00, торжественное открытие состоится в 11.00. Награждение победителей пройдет 18 февраля в 17.30. Вход свободный.