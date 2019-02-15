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15 февраля 2019 16:26Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Лучших фигуристов наградили на играх «Дети Азии»

Церемония награждения фигуристов, вопреки традициям Игр, прошла прямо на льду «Кристалла» сразу после окончания соревнований. Лучшим среди юношей стал Даниил Самсонов из Москвы, а среди девушек - Ю Янг, представляющая Корею.

Спортсмены боролись за медали на протяжении двух дней. Они представили короткие и произвольные программы. На соревнованиях выступили 33 девушки и 19 юношей. Лидеры определились буквально с первого дня. Ю Янг и Даниил Самсонов набрали больше всех баллов после первого проката. А после произвольной в копилке кореянки оказалось 205,82 баллов, а на счету Даниила – 238,06 баллов.

- Я не радуюсь слишком много, не даю себе расслабиться. Нужно дальше работать, впереди Первенство Москвы, Спартакиада и следующий сезон, в котором я планирую выйти на Юниорское Гран-При, - делится победитель Даниил Самсонов. – Игры мне очень понравились. Это первый мой международный старт и мне было интересно соревноваться с иностранцами. А со спортсменами из Индии мы подружились и обменялись контактами в социальных сетях.

Среди девушек серебряную медаль получила Алена Канышева из Москвы (200,36 баллов), а бронзовую ее землячка – Ксения Синицына (198,13 баллов).

У юношей второе место занял Егор Рухин из Москвы (207,77 баллов), третье – Янгхун Ча из Кореи (193,38 баллов).

Уже завтра станут известны результаты соревнований по хоккею. В финале сыграют команды Сибирского и Уральского федеральных округов. Кроме этого, эстафету дружбы пробегут биатлонисты. А горнолыжники выступят в командных соревнованиях. С подробным расписанием можно познакомиться на официальном сайте игр «Дети Азии».

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