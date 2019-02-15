Лучших фигуристов наградили на играх «Дети Азии»

15 февраля 2019 16:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Церемония награждения фигуристов, вопреки традициям Игр, прошла прямо на льду «Кристалла» сразу после окончания соревнований. Лучшим среди юношей стал Даниил Самсонов из Москвы, а среди девушек - Ю Янг, представляющая Корею.

Спортсмены боролись за медали на протяжении двух дней. Они представили короткие и произвольные программы. На соревнованиях выступили 33 девушки и 19 юношей. Лидеры определились буквально с первого дня. Ю Янг и Даниил Самсонов набрали больше всех баллов после первого проката. А после произвольной в копилке кореянки оказалось 205,82 баллов, а на счету Даниила – 238,06 баллов.

- Я не радуюсь слишком много, не даю себе расслабиться. Нужно дальше работать, впереди Первенство Москвы, Спартакиада и следующий сезон, в котором я планирую выйти на Юниорское Гран-При, - делится победитель Даниил Самсонов. – Игры мне очень понравились. Это первый мой международный старт и мне было интересно соревноваться с иностранцами. А со спортсменами из Индии мы подружились и обменялись контактами в социальных сетях.

Среди девушек серебряную медаль получила Алена Канышева из Москвы (200,36 баллов), а бронзовую ее землячка – Ксения Синицына (198,13 баллов).

У юношей второе место занял Егор Рухин из Москвы (207,77 баллов), третье – Янгхун Ча из Кореи (193,38 баллов).

Уже завтра станут известны результаты соревнований по хоккею. В финале сыграют команды Сибирского и Уральского федеральных округов. Кроме этого, эстафету дружбы пробегут биатлонисты. А горнолыжники выступят в командных соревнованиях. С подробным расписанием можно познакомиться на официальном сайте игр «Дети Азии».