ХК «Спутник» - победитель республиканских соревнований «Золотая шайба»

15 февраля 2019 16:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Хоккейная команда «Спутник» из Новочебоксарска стала победителем республиканского этапа Всероссийских соревнований по хоккею «Золотая шайба» в младшей группе среди городских команд.

Финальные ледовые баталии среди городских команд прошли сегодня на тренировочном катке Ледового дворца «Чебоксары Арена». За титул победителя боролись 6 хоккейных дружин в возрастной группе 10-11 лет – чебоксарские «ТУС», «Ястребы», «Тигры» и «Ракета», а также новочебоксарские «Спутник» и «Новчик».

По итогам напряженных матчей победу праздновали подопечные Сергея Мальцева - команда «Спутник» из Новочебоксарска. На втором и третьем местах – «Новчик» и «Ястребы» соответственно.

Победители и призеры республиканского этапа получили заслуженные дипломы, медали и сертификаты на приобретение хоккейной экипировки из рук министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаила Богаратова и президента Федерации хоккея Чувашии Алексея Протаповича. Отметим, что кроме заслуженных наград, ХК «Спутник» получила путевку на Всероссийские соревнования по хоккею «Золотая шайба». Финальный этап турнира в этой группе пройдет с 5 по 13 апреля в г.Сочи (Краснодарский край).

В младшей группе республиканский этап соревнований среди сельских команд пройдет 26 февраля на льду крытого катка «Кристалл» Вурнарского района. Следующими эстафету примут городские команды в старшей возрастной группе.

Напомним, что проект по развитию детского и юношеского хоккея «Золотая шайба» реализуется в Поволжье с 2014 года. Мероприятия проводятся при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект направлен на расширение охвата детей и подростков занятиями хоккеем, развитие системы соревнований по единому календарю, создание условий для перехода талантливых ребят из любительского хоккея в профессиональные клубы, наращивание учебно-материальной и тренировочной базы, повышение уровня методической подготовки тренерского состава.