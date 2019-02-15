Более 20 команд из восьми регионов вступили в борьбу на турнире по волейболу «Содружество»

15 февраля 2019 19:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В столице Коми стартовал X открытый республиканский турнир по волейболу «Содружество». Соревнования проходят на базе спортивной школы олимпийского резерва №1. Два десятка команд в трех возрастах будут бороться за призовые места.

Участники были поделены на три возрастных группы. В старшей заявлено восемь команд, в средней – семь команд, в младшей – шесть. Помимо сборных Сыктывкара, Ухты, Жешарта, Микуни, Усть-Кулома и Удоры на турнир в столицу Коми приехали волейбольные команды Ростова, Кирова, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Подосиновца и Кстова.

На торжественное открытие турнира прибыли министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной, начальник городского Управления физической культуры и спорта Михаил Дудников и директор регионального Центра спортивных мероприятий Валерий Малышев.

«Это уже десятый, юбилейный турнир «Содружество». Это означает, что работа людей, десять лет назад создавших его, оказалась успешна – им удалось сделать его традиционным. Всем командам желаю отличной игры и хорошей подачи», - обратился к спортсменам Николай Бережной.

Михаил Дудников отметил, что ему очень приятно видеть такую широкую географию участников и пожелал всем получить удовольствие от игры. Валерий Малышев также добавил, что организаторы рады видеть в Республике Коми соседние регионы.

«Волейбол – это прекрасный и сложный вид спорта. Мы уже убедились, что на турнире собрались сильные команды, претендующие на лидерство. Всем вам желаю удачи», - заявил Валерий Христофорович.

Главный судья соревнований Татьяна Круцкевич обратилась с благодарностью к тренерам, которые смогли организовать поездки в столицу Коми: «Я сама тренер и понимаю, как трудно вывезти команду. Искренне желаю вам радоваться за ваших воспитанников, поверьте, они это заслужили».

Сюрпризом для Татьяны Круцкевич стало неожиданное награждение ее самой. Николай Бережной вручил ей медаль «За заслуги в сфере дополнительного образования детей» от министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Завершилась торжественная церемония открытия выступлением воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва №1.

Напомним, что для сыктывкарской сборной 2006-2007 гг. «Содружество» станет подготовкой к российским стартам. В конце марта команда отправится на полуфинал первенства России по волейболу в Тобольск.