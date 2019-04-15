Команда петрозаводских спортсменов заняла первое место на Открытом чемпионате Карелии по всестилевому каратэ

В центральном спортивном зале ВСЦ «Акватика» на четырёх татами соревновались около 200 лучших спортсменов из Карелии и Мурманской области.
По информации Федерации всестилевого каратэ Республики Карелия, соревнования проходили по всем трём спортивным дисциплинам всестилевого каратэ: «ограниченный контакт», «полный контакт» и «полный контакт в средствах защиты».
Турнир обслуживала бригада из 40 судей, которые накануне прошли региональный судейский семинар.
По итогам командного первенства первое место заняла сборная Петрозаводска, на втором месте команда из Кондопоги, на третьем – из п. Мурмаши.
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