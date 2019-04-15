В Тюлячах прошел турнир по борьбе корэш среди юношей

12-13 апреля в спорткомплексе «Батыр» села Тюлячи вот уже четвёртый раз прошёл открытый республиканский турнир по корэш среди юношей 2003 г.р. и моложе на призы народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста России, Республики Башкортостан, мастера спорта международного класса по автоспорту Салавата Фатхетдинова.

На торжественном открытии соревнований приняли участие глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте РТ Нурия Хашимова, народный артист РТ, заслуженный артист России, Республики Башкортстан, Президент Федерации гиревого спорта РТ, мастер спорта международного класса по автоспорту Салават Фатхетдинов, и другие.

В номинации «Самый юный борец» был награжден льясМараков И из Тюлячинского района (2014 г.р.) и в номинации «Династия борцов» семья Сибгатуллиных из Набережных Челнов были награждены денежным вознаграждением.

Общекомандные места:

1-е место Тюлячи

2-е место Кукмор

3-е место Авиастроительный район

4-е место Балтаси

Командам и призёрам соревнований были врученыименные Кубки от Салавата Закиевича, дипломы, медали соответствующих степеней и памятные призы.