Сборная России одержала победу на домашнем Турнире четырех наций

Судьба первого места решалась в матче Россия – Швеция – финальная игра выдалась боевой и с обилием голов. В итоге со счетом 8:4 победу одержали россияне. В матче за третье место сборная Чехии обыграла команду Финляндии.
Также были определены обладатели личных наград турнира:
Лучшие главные арбитры – Андрей Мельников и Павел Пестов;
Лучшие линейные арбитры – Степан Салманов и Артур Сафиулов;
Лучший бомбардир – Фабиан Лиссел, Швеция;
Лучший вратарь – Томас Суханек, Чехия;
Лучший защитник – Даниил Соболев, Россия;
Лучший нападающий – Иван Мирошниченко, Россия.
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