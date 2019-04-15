Светлана Липатова вернулась в Казань с серебром чемпионата Европы по вольной борьбе

15 апреля на центральном ж/д вокзале Казани состоялась встреча призера чемпионата Европы 2019 года по вольной борьбе Светланы Липатовой.
Поздравить татарстанскую спортсменку с высоким достижением пришли представители Министерства спорта Республики Татарстан, Центра спортивной подготовки РТ, близкие друзья и представители СМИ.
Обладательница «серебра» чемпионата Европы поделилась своими ощущениями от турнира:
«На самом деле, я рада, что так выступила. Чуть-чуть не хватило до первого места. У нас высокие задачи, цели. Впереди чемпионат мира в Астане, где будут разыгрываться путевки на Олимпиаду 2020 года. Сейчас надо немного отдохнуть, прийти в себя и готовиться дальше», - рассказала Светлана Липатова.
Тренер спортсменки Сергей Дружков отметил, что доволен выступлением подопечной:
«Сейчас она боролась в неолимпийской весовой категории, но главный тренер сборной России сказал, что она перейдет в 57 кг и будет там первым номером. Сказал, что её будут вести и готовить на Олимпиаду», - сообщил он.
Напомним, Светлана Липатова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 59 кг.
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