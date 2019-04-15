В столице РТ определили победителей лично-командного чемпионата по борьбе корэш на Кубок Казани - Советский спорт
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15 апреля 2019 16:41Татарстан

В столице РТ определили победителей лично-командного чемпионата по борьбе корэш на Кубок Казани

Чемпионат проходит в Казани уже более 25 лет. В этом году в нем приняло участие 84 спортсмена из семи районов города.

Определены победители лично-командного чемпионата по борьбе корэш на Кубок Казани.

Соревнования прошли 12 и 13 апреля в Центре бокса и настольного тенниса. На открытии чемпионата присутствовали первый заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров, замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, представители администраций Казани. Почетные гости поприветствовали участников соревнований и пожелали им успешных выступлений.

По итогам турнира в командном зачете первое место завоевали спортсмены Вахитовского и Приволжского районов, «серебро» у команды Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, третье место поделили команды Кировского и Московского, а также Советского района.

В личном зачете в весе 60 кг победил Шамиль Чевик, в весе 65 кг пальма первенства у Алмаза Хаматханова, в весе 70 кг одержал победу Ислам Фаляхов, в весовой категории 75 кг победил Динар Каримуллин, в весе 80 кг «золото» у Раниса Галимуллина, в весе 85 кг выиграл Нафис Галиев, в весе 90 кг одержал победу Раиль Салахутдинов, в весовой категории «100 кг» самым сильным оказался Марат Миначев, в весе свыше 100 кг выиграл Лениз Абдуллин.

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