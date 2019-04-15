«Зенит-Казань» – в полуфинале чемпионата России

Во втором четвертьфинальном матче чемпионата России казанский «Зенит» обыграл уфимский «Урал» со счетом 3:0 и вышел в полуфинал. Напомним, что в первой встрече казанцы, играя вторым составом, не без труда, но победили уфимцев в трех партиях на своей площадке.

После этого «Зенит» дважды обыграл в полуфинале Лиги чемпионов итальянскую «Перуджу» (3:2 в гостях и 3:1 дома), в пятый раз подряд пробившись в финал главного европейского клубного турнира.

Счет в 1/4 финала стал 2:0 в пользу «Зенита». Соперник казанцев по полуфиналу определится позднее.

«Урал» (Уфа) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (16:25, 12:25, 15:25).