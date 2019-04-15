Казанское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву»

Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену Нурмагомедова Разгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать.

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

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Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

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