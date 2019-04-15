Казанское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву» - Советский спорт
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15 апреля 2019 16:43Татарстан

Казанское «Динамо» на выезде уступило «Локомотиву»

Встреча в гостях завершилась со счетом 3:2.

Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» уступил в первой игре полуфинальной серии плей-офф против калининградского «Локомотива». Встреча в гостях завершилась со счетом 3:2.

Ответная игра пройдёт в казанском Центре волейбола 17 апреля в 19:00.

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